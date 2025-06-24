Банк России опубликовал курс валют на среду, 25 июня
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 25 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Евро вырос на 1,9 рубля, юань — на 0,1 рубля, доллар — на 0,1 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,39 рубля;
- евро — 91,74 рубля;
- юань — 10,97 рубля.
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