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Банк России опубликовал курс валют на среду, 25 июня

17:59, 24.06.2025
Банк России опубликовал курс валют на среду, 25 июня
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 25 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Евро вырос на 1,9 рубля, юань — на 0,1 рубля, доллар — на 0,1 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,39 рубля;
  • евро — 91,74 рубля;
  • юань — 10,97 рубля.

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