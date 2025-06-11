Госдума одобрила использование цифрового рубля в бюджетных платежах

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который позволит использовать цифровой рубль в бюджетном процессе. С 1 октября 2025 года планируется внедрение цифрового рубля для определенных расходов, которые будут утверждены правительством, пишет ТАСС.

Законопроект, инициированный правительством, вносит изменения в Бюджетный кодекс. В документе вводится новое понятие — «счет цифрового рубля Федерального казначейства». Банк России получит полномочия по обслуживанию этого счета и предоставлению услуг на платформе цифрового рубля без взимания платы.

Согласно нововведениям, участники казначейских платежей смогут проводить расчеты с использованием цифрового рубля. Также будет установлен порядок перевода средств и пополнения счета. В 2025 году использование цифрового рубля будет ограничено определенным перечнем расходов, однако с 1 января 2026 года планируется полное внедрение без таких ограничений.

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Изменения коснутся и операций с бюджетами субъектов России, местными бюджетами и бюджетами государственных внебюджетных фондов. Полное применение новых правил ожидается с 1 июля 2027 года, когда будут завершены доработки информационных систем Федерального казначейства для работы с цифровым рублем.

Напомним, что Московская биржа начала с 10 июня 2025 года расчет и публикацию нового индекса биткоина под кодом MOEXBTC.



Анастасия Фартыгина