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Еврокомиссия может ввести санкции против «Северных потоков»

17:24, 10.06.2025
Еврокомиссия может ввести санкции против «Северных потоков»
Фото: Реальное время

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен официально предложила ввести санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом она сообщила на брифинге в Брюсселе, уточнив, что это первый случай, когда такие меры предлагаются в отношении этих проектов, пишет РИА «Новости».

Фон дер Ляйен пояснила, что санкции запретят всем европейским компаниям любое взаимодействие с газопроводами и их операторами. Это решение может существенно повлиять на энергетические отношения Европы и России.

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Ранее, 6 июня, газета Financial Times сообщала о возможном добавлении России в список стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. Это рассматривается как способ оказания финансового давления на Москву.

Также 3 июня представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что совместное применение санкций Евросоюза и США могло бы оказать значительное влияние на российскую экономику.

Напомним, что европейский суд юстиции счел главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах, заключенных с компанией Pfizer на сумму более 30 млрд евро.

Анастасия Фартыгина

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