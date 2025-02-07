Мишустин: доходы россиян выросли на 8,4% в 2024 году, превысив прогнозы

Фото: Михаил Захаров

Реальные располагаемые доходы населения России увеличились на 8,4% в 2024 году, превысив прогноз Минэкономразвития в 7,1%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным, докладывая о ситуации в российской экономике.

— Вы всегда говорите — обеспечить в первую очередь повышение денежных доходов реальных населения. И вот здесь есть результат, он достаточно высокий. У нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз, — заявил Мишустин.

Премьер также отметил рост реальной заработной платы, пишет РИА «Новости».

— Ну а реальная заплата вот сейчас, за 11 месяцев, — плюс 8,7%. То есть это уже поверх. То есть реально это означает, что люди получили больше, — сказал он.

Российский ВВП в 2024 году вырос на 4,1%, превысив официальный прогноз, и достиг исторического максимума в 200 трлн рублей.

Рената Валеева