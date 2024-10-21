Торговые расчеты между Россией и Ираном на 96% проходят в нацвалютах

Фото: Максим Платонов

Нацвалюты используются более чем в 96% взаимных расчетов между Россией и Ираном, а объем двусторонней торговли за текущий год вырос на 12,4%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Только за 2023 год объем взаимной торговли превысил $4 млрд.

— В этом году фиксируем рост по итогам января — августа на 12,4%. Доля нацвалют во взаиморасчетах превышает 96%, — говорится в тексте документа. — Руководство обеих стран уделяет приоритетное внимание развитию торгово-экономических связей.

Обе страны реализуют несколько крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики.

Кроме того, в скором времени ожидается подписание договора, который позволит вывести отношения между Россией и Ираном на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Олег Исаков