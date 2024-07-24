СК предложил выдавать российский паспорт вместе с постановкой на воинский учет
Следственный комитет России выступил с инициативой синхронизировать процедуры выдачи паспорта гражданина РФ и постановки на воинский учет, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
— Иные предложения по вопросам совершенствования миграционного законодательства… Синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет, — говорится в сообщении.
Напомним, Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который предполагает наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов. Разработка проекта обусловлена необходимостью выработки критериев недостоверных сведений во внутреннем паспорте.
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