Прокуратура Менделеевского района добилась постановки на учет бесхозяйных воинских захоронений
В Менделеевском районе Татарстана расположены 13 объектов культурного наследия, четыре из которых — бесхозяйные воинские захоронения, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о братских могилах участников революционного движения 1918 года в селах Кураково и Монашево, а также о могилах красного партизана Закира Шакирова в селе Камаево и жертв революции 1918 года в селе Татарские Челны.
Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия органами местного самоуправления и выяснила, что Палата имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального района не поставила объекты на учет. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании бездействия палаты незаконным. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.