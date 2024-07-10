Прокуратура Менделеевского района добилась постановки на учет бесхозяйных воинских захоронений

Фото: Максим Платонов

В Менделеевском районе Татарстана расположены 13 объектов культурного наследия, четыре из которых — бесхозяйные воинские захоронения, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о братских могилах участников революционного движения 1918 года в селах Кураково и Монашево, а также о могилах красного партизана Закира Шакирова в селе Камаево и жертв революции 1918 года в селе Татарские Челны.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия органами местного самоуправления и выяснила, что Палата имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального района не поставила объекты на учет. Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании бездействия палаты незаконным. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Решение суда еще не вступило в законную силу.