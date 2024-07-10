Суд заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об оправдании терроризма
Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте известной телеведущей Татьяны Лазаревой*. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма, сообщает ведомство.
— Ходатайство о заочном аресте Лазаревой, обвиняемой по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы или оправдание терроризма с использованием интернета), удовлетворено, — говорится в сообщении.
Напомним, Юлия Навальная, супруга российского политика Алексея Навального**, заочно арестована по делу об участии в экстремистском сообществе. Она объявлена в международный розыск, так как «скрылась от органов предварительного следствия».
Справка
* Татьяна Лазарева — признана иноагентом на территории РФ и включена в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
** Алексей Навальный — включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
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