«Во имя великой России и великой Беларуси»: Фарид Мухаметшин выступил на XI форуме регионов Беларуси и России

Фото: предоставлено Единой Россией

Сегодня в Беларуси открылся XI форум регионов Беларуси и России. В нем принимает участие председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Сегодня состоялись заседания, на которых поднимались вопросы укрепления законодательных основ союза, развития инновационной медицины, АПК, туризма, внедрения инноваций в сфере высшего образования и науки, обеспечения технологической независимости двух государств, сотрудничества в сфере легкой промышленности и другие.

— Мы не раз в республике принимали представителей бизнеса и активно с ними взаимодействуем. Вышли на уровень торгового оборота в 700 миллионов долларов США. Белорусские тракторы, комбайны, уборочная техника, запчасти к ним востребованы на нашем рынке, в то же время разнообразная татарстанская продукция пользуется спросом у белорусских производителей. Мы с уважением относимся к сложившимся связям, готовы и дальше сотрудничать, признавая ценность наших отношений, во имя великой России и великой Беларуси, — рассказал Мухаметшин.

В этом году возобновилась работа представительства Татарстана в стране, возглавил которое Ильхам Кашапов. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан сегодня неоднократно был назван в числе регионов-лидеров, наладивших тесное сотрудничество с областями Беларуси. Заключены межправительственное и межпарламентское соглашения. В Казани работает отделение посольства Беларуси.

На протяжении последних десяти лет Беларусь входит в число важнейших внешнеторговых партнеров Татарстана. По общему объему импорта Беларусь занимает второе место (7,4% от общего объема), по объему экспорта — девятое место (3,8%). Развитие тесных взаимоотношений деловых кругов Татарстана и Беларуси стало особенно актуальным в условиях западных санкций, под которые попали наши страны.



Форум посвящен теме межрегионального сотрудничества и построения инновационной экономики Союзного государства. Он проходит в течение двух дней в трех белорусских городах: Витебск, Полоцк, Новополоцк.