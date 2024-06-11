Новости

23:22 МСК Все новости
Новости раздела

Путин на встрече с главой МИД Турции: Россия приветствует интерес страны к работе БРИКС

20:38, 11.06.2024
Путин на встрече с главой МИД Турции: Россия приветствует интерес страны к работе БРИКС
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия приветствует интерес Турции к работе в составе БРИКС и будет оказывать поддержку ее стремлению стать частью этого объединения. Об этом он сообщил на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Путин подчеркнул, что текущая ситуация требует более тщательного и плотного взаимодействия между странами региона. Это позволит эффективно действовать по всем направлениям.

Напомним, 4 июня глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Китае, заявил о желании Турции стать членом БРИКС.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Новости партнеров

Читайте также