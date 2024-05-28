Минниханов — участникам «Школы мэров»: «Мы внимательно относимся к вопросам местного самоуправления»

В Казани стартовал модуль федеральной программы «Школа мэров», направленной на развитие муниципального кадрового управленческого резерва. Программа разработана и реализуется Высшей школой госуправления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) совместно с администрацией президента России.



Для участников первого потока 28—31 мая 2024 года в Татарстане проходит образовательный модуль «Хозяйственная деятельность и развитие территорий». В рамках модуля участники посетят объекты инфраструктуры Татарстана в Казани и Иннополисе.

Сегодня в рамках модуля состоялась встреча участников с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Приветствуя участников, Рустам Минниханов вкратце рассказал о регионе и его экономике. Он подчеркнул, что основа экономики — это нефтедобыча и нефтепереработка, назвал ряд ключевых промышленных предприятий, а также рассказал о развитии инфраструктуры для малого и среднего бизнеса.

Рустам Минниханов также рассказал о программе «Наш двор», в рамках которой благоустраиваются дворы многоквартирных жилых домов. В 2023 году было построено 11 новых школ. взято с сайта tatarstan.ru

Кроме того, сегодня лекцию в рамках модуля «Хозяйственная деятельность и развитие территорий» прочитал первый заместитель руководителя администрации раиса — начальник Управления раиса Татарстана по работе с территориями Ильнур Гарипов. Тема лекции — административно-территориальное устройство, реализация республиканских программ, работа органов местного самоуправления региона.

Рената Валеева