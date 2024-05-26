Грузия планирует вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию

Грузия планирует вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.



— Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году, — написал премьер-министр в социальной сети X.

Напомним, в конце прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что грузинское государство вступит в Евросоюз одновременно с Украиной и Молдавией.