Уровень воды в реке Урал снизился на 5 сантиметров

Уровень воды реки Урал в районе Оренбурга утром 14 апреля составил 1 182 см. За прошедшие сутки он увеличился на 14 см, но за последние 2 часа снизился на 5 см. Об этом сообщает оренбургский гидрометцентр.



Власти Оренбурга продолжают мониторинг подтопленных улиц. По-прежнему перекрыта основная магистраль, соединяющая город с Южным микрорайоном — улица Донгузская. Также закрыты улица Уральская и часть дорог в Авиагородке.

— Продолжаем мониторинг подтопленных улиц. Наши бригады совместно со спасателями мониторят подтопленные участки и дома, ведем контроль за улицами Красной, Уральской. Также сегодня выставили дополнительные посты в районе Овчинного городка и Менового Двора. По мере уменьшения уровня воды в реке Урал улицы будут открываться. Мы будем своевременно информировать о дорожной ситуации в городе, — подчеркнул первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов.

Напомним, на реке Тобол в Курганской области наблюдается усиление течения. Поток идет на Курган.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева