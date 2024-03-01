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Экономика

Акционеры «Распадской» останутся без дивидендов

11:52, 01.03.2024

ПАО «Распадская» не планирует выплачивать дивиденды за 2023 год. Такую рекомендацию общему собранию акционеров компании дал совет директоров.

В компании связали это решение с высокой волатильностью на рынках сбыта, геополитической ситуацией, а также финансовым результатом компании.

На фоне этой новости акции угольной компании упали больше чем на 3%. По состоянию на 11.52 они торгуются в пределах 364 рублей.

«Распадская» с 2019 года ежегодно выплачивала дивиденды. В прошлом году компания выплатила 28 рублей на одну ценную бумагу. Дивидендная доходность составила 6%.

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ЭкономикаИнвестиции
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