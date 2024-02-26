Не менее $300 миллиардов иностранных активов заморожены в России

Не менее $300 миллиардов иностранных активов заморожены в России. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Это соответствует объему российских средств за рубежом. Силуанов заверил, что на любые действия против российских активов будет дан симметричный ответ.

На Западе пытаются найти способы легализации возможной конфискации российских активов.

Различные эксперты анализируют возможность присвоения российских резервов вопреки международному законодательству, однако эти аргументы пока неубедительны.

В связи с этим многие страны уменьшают свое участие в американских ценных бумагах.

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Анна Уржумова