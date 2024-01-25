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ЦБ опубликовал официальный курс валют на 26 января

16:59, 25.01.2024

Центральный банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 26 января. Курс доллара поднялся на 37 копеек, составив 88,66 рубля.

Согласно данным ЦБ, курс юаня подняли на четыре копейки, он составил 12,33 рубля. Официальный курс евро вырос на 47 копеек и составил 96,64 рубля.

Опрошенные «Реальным временем» финансовые аналитики прогнозируют сохранение тренда на укрепление российской валюты как минимум до середины февраля. Между тем они же фиксируют некоторое охлаждение интереса россиян к покупке валют недружественных стран в качестве инструмента для сохранения и приумножения своих сбережений. Какую замену нашли российские граждане и какую прибыль она сулит — в материале «Реального времени».

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