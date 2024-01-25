Европейский центробанк сохранил ключевые ставки на том же уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение сохранить неизменными три ключевые процентные ставки. Об этом сообщает пресс-служба ЕЦБ.

Европейский центробанк сохранил базовую ставку на уровне 4,5%, ставка по депозитам осталась 4%, по маржинальным кредитам — 4,75%.

— Основываясь на своей текущей оценке, Совет управляющих считает, что ключевые процентные ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели, — сказано в сообщении.

В тексте говорится, что Совет управляющих ЕЦБ хочет добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 2%.

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