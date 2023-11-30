Чистая прибыль «Совкомбанка» за 9 месяцев текущего года составила 76 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев текущего года чистая прибыль ПАО «Совкомбанк» составила 76 млрд рублей. Рентабельность акционерного капитала (ROE) за тот же период в годовом выражении составила 51%.

Вместе с этим акционерный капитал вырос на 40% и, по данным на 30 сентября, составляет 232 млрд рублей. Активы компании с начала года выросли на 28%, до 2,8 трлн рублей, за счет органического роста и приобретения крупной страховой группы у третьей стороны.

Розничный кредитный портфель вырос на 26%, до 735 млрд рублей, а портфель корпоративных кредитов — на 22%, до 971 млрд рублей. При этом средства розничных клиентов приросли на 11% (до 800 млрд), а средства корпоративных — на 45% (1,4 трлн).

Что касается других результатов с января по сентябрь 2023 года:

чистый процентный доход — 104 млрд рублей;

чистый комиссионный доход — 20 млрд рублей;

норматив достаточности капитала Н1.0 по РСБУ — 11,9%.

По сегментам ситуация выглядит следующим образом:

В розничном бизнесе ипотечный портфель вырос на 25%, до 225 млрд рублей, беззалоговые кредиты — на 13%, до 272 млрд рублей, а доля залоговых кредитов составила 63%.

ипотечный портфель вырос на 25%, до 225 млрд рублей, беззалоговые кредиты — на 13%, до 272 млрд рублей, а доля залоговых кредитов составила 63%. В корпоративном бизнесе портфель кредитов вырос на 22%, до 971 млрд рублей, чистые процентные доходы составили 7 млрд рублей, а комиссионные — 18 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе этого года «Совкомбанк» закрыл сделку по приобретению 100% страховой группы у третьих лиц за 6,8 млрд рублей. При этом, по данным на июль 2023 года, кредитный рейтинг организации был подтвержден агентством АКРА на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом и «Эксперт РА» на уровне «АА» со «стабильным» прогнозом. Также уже осенью компания возобновила выплаты купонов по вечным еврооблигациям.

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Максим Кокунин