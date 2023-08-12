Минобороны России сообщило об ударе по военному аэродрому в Ивано-Франковской области Украины

Вооруженные силы России 11 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому около города Коломыя в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, информируя о ходе специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что цель удара достигнута — все назначенные объекты поражены.

По данным Минобороны России, с начала СВО уничтожено 458 самолетов и 245 вертолетов ВСУ и 5 683 их беспилотника. Также ликвидировано 429 украинских ЗРК, 11 249 танков и прочих боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины РСЗО, 5 853 орудия полевой артиллерии и минометов и 12 189 единиц специальной военной автотехники.

Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Татьяна Демина