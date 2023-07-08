В конце весны оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 13,7%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 109,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 13,7%, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Майский оборот розничной торговли в Татарстане оказался самым высоким за первые пять месяцев 2023 года. На втором месте — март, когда показатель составил 107 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,8%. Следом идет апрель — оборот розничной торговли составил 105,9 млрд рублей (+12,7%).

В первые два месяца 2023 года в Татарстане регистрировали снижение показателя по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В январе оборот розничной торговли составлял 99,2 млрд рублей, что на 1,9% меньше, чем в первом месяце прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В феврале 2023-го показатель оценивался в 98,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился на 3,2%, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, за январь — май 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане вырос на 5,2% и составил 520,3 млрд рублей. Он стал самым большим среди регионов Приволжского федерального округа.



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Татьяна Демина