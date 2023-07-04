В России появится возможность замещения суверенных евробондов на новые выпуски

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Правительство будет наделяться полномочиями по замещению еврооблигаций России на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами. Такие поправки в Бюджетный кодекс подготовило Министерство финансов.

— Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций Российской Федерации на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг Российской Федерации невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций, — говорится на сайте Минфина.

Как считают в Минфине, такие изменения направлены на создание благоприятных условий для обеспечения выполнения эмитентом обязательств по еврооблигациям России и для обеспечения соблюдения прав владельцев данных долговых инструментов.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Уточняется, что поправки наделяют Кабмин соответствующими полномочиями. Решения же о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством дополнительно.

В конце июня в России изменили порядок подтверждения прав на выплаты по ее еврооблигациям. В частности, был расширен перечень документов, подтверждающих права держателей таких ценных бумаг.



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Айрат Назипов