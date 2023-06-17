Исполком Сабинского района Татарстана выделит почти 2 млн рублей на пассажирские перевозки

Власти Сабинского района Татарстана намерены потратить 1,9 млн рублей на ежедневные пассажирские перевозки. Как выяснило «Реальное время», речь идет о маршруте Богатые Сабы — Шемордан.

Согласно документам, перевозчик будет возить местных жителей из поселка городского типа Богатые Сабы три раза в день. Автобус будет выезжать из населенного пункта в 5.50, 11.00 и 15.30. Из Шемордана он будет выезжать в 6.50, 12.30 и 16.30.

Транспорт будет курсировать через населенные пункты Тимершик, К. Меша, Куюк, Изма, Курсабаш, Олуяз и Шемордан.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из документации

Контракт будет действовать на протяжении всего 2024 года.

Неделю назад «Реальное время» писало о планах исполкома Альметьевского района Татарстана купить автобусы НЕФАЗ за 65,6 млн рублей. Всего планируется приобрести 6 транспортных средств.

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Айрат Назипов