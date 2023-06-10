Президент Украины подтвердил, что ВСУ начали контрнаступление

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ ведут контрнаступательные действия. Однако он отказался говорить, на какой стадии они находятся, сообщает «РИА Новости».

— Контрнаступательные и оборонные действия происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать, — сказал он в рамках пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, которая проходила в Киеве.

Вчера президент России Владимир Путин также заявил, что украинское наступление началось. По его словам, об этом свидетельствует использование стратегических резервов. Он отметил, что украинские войска ни на одном участке боевых действий не достигли поставленных целей.



Днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до 1,5 тысячи украинских военных и 150 единиц техники минувшей ночью пытались прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника своевременно обнаружили, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.

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Максим Кокунин