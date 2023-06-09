Президент России: можно точно сказать, что украинское наступление началось

Можно точно сказать, что украинское наступление началось, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, об этом свидетельствует использование стратегических резервов.

Он отметил, что украинские войска ни на одном участке боевых действий не достигли поставленных целей, передает Sputnik.

— Все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, — подчеркнул президент.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до 1,5 тысячи украинских военных и 150 единиц техники минувшей ночью пытались прорвать оборону на Запорожском направлении. Противника своевременно обнаружили, по нему нанесли превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.

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Елизавета Пуншева