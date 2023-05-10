Дмитрий Рогозин призвал объявить вторую волну мобилизации в России

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин призвал провести вторую волну мобилизации в России. Такие слова он произнес в эфире радиостанции «Говорит Москва».

— Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти еще одна. У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребят ранят, наших бойцов убивают, — сказал он.

При этом Рогозин отметил, что мобилизация не понадобится в случае набора необходимого числа контрактников.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— У нас есть колоссальный резерв, который помог бы избежать второй волны мобилизации. Это добровольцы. Я как раз имею отношении к этой добровольческой армии. Наши отряды входят в соответствующие полки, дивизии армии России. Но нас на самом деле нужно было собрать в рамках единой добровольческой русской армии. И дать нам тот участок фронта, который сочтет нужным командование, — добавил Рогозин.

Напомним, частичная мобилизация в России проходила осенью прошлого года в рамках специальной военной операции, объявленной президентом станы Владимиром Путиным 24 февраля 2022-го. Она началась 21 сентября. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. С тех пор представители Кремля и других органов власти не раз опровергали слухи о возможности новой волны частичной мобилизации.

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Айрат Назипов