В Минфине назвали среднюю цену на нефть марки Urals в январе

Средняя цена главной российской экспортной марки нефти — Urals — составила $49,48 за баррель в январе 2023 года. Об этом говорится на сайте Министерства финансов России.

Отмечается, что в январе 2022 года данный ценовой показатель был в 1,7 раза больше. ($85,64 за баррель).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал снижение цены барреля нефти в 2023 году на 16,2% — до $81,13. Также отмечалось, что в среднем на 6,3% упадут цены на нетопливные сырьевые продукты. Помимо этого, в МВФ выразили мнение, что рынки энергоносителей приспособились к экономическим потрясениям быстрее, чем ожидалось.

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Антон Гаврилов