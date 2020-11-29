Улесов Денис Васильевич
Общая информация
Родился 3 августа 1975 года.
Образование
1998 г. — Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева.
2000 г. — Казанский финансово-экономический институт.
2011 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет, юридический факультет.
Трудовая деятельность
1994-1996 гг. — Программист прикладных систем Научно-технического центра Международного акционерного общества «Форт диалог».
1997-1998 гг. — Эксперт по рынку ценных бумаг Чекового Инвестиционного фонда «Инвестфонд — Диалог».
1998-1999 гг. — Экономист ОАО «ТАИФ».
1999-2004 гг. — Финансовый директор ОАО «ТАИФ –ТЕЛКОМ».
2004-2006 гг. — Начальник отдела инвестиционного анализа ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
2006-2019 гг. — Первый заместитель генерального директора ОАО «Таттелеком».
2019-2019 гг. — Генеральный директор ООО «Твои мобильные технологии».
2019-2020 гг. — Исполнительный директор ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан».
С 2020 гг. — Генеральный директор ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Петербургская, 52
- Телефон: (843) 264-73-00
- Email: Denis.Ulesov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 29.11.2020