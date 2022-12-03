В Казани отклонение от нормы среднесуточной температуры в 10 градусов наблюдается раз в десятилетие

В Гидрометцентре Татарстана синоптики спрогнозировали в ночь со 2 на 3 декабря похолодание до -28 градусов, а непосредственно в Казани — до -17°С. При этом норма среднесуточной температуры в начале текущего месяца для региона составляет -7 градусов, заявил «Реальному времени» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Таким образом, в столице Татарстана фиксируется отрицательная аномалия температуры в 10 градусов. По словам доцента, последний раз такая тенденция наблюдалась в 2010 году.

До этого такая аномалия фиксировалась лишь в 2002 году, когда средняя температура воздуха составила -23 градуса.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Гидрометцентре Татарстана предупреждали, что среднесуточные температуры в выходные окажутся на 6—9 градусов ниже средних многолетних значений. В ближайшие дни республика будет находиться под влиянием антициклона.

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Елизавета Пуншева