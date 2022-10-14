В Нижнекамске завершили капремонт улицы Корабельной

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В Нижнекамске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнили капитальный ремонт улицы Корабельной (от перекрестка: пр. Химиков — ул. Корабельная до дома №52 на ул. Корабельной). Об этом сообщает Минтранс Татарстана.



Дорожные службы завершили устройство выравнивающего слоя, уложили нижний и верхний слой покрытия, а также закончили монтаж монолитного бортового камня и обустройство наружного освещения.



Проект предусматривает специальные велосипедные дорожки и тротуары.

Фото: realnoevremya.ru

На автодороге установили дорожные знаки, светофорные объекты, нанесена дорожная разметка.

В конце сентября в Челнах завершился капремонт улицы Шамиля Усманова. На обновленном участке дороги появились тротуар, велодорожка. После ремонта также организованы 74 парковочных места.



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Илина Хакимова