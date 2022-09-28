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В Челнах завершился капремонт улицы Шамиля Усманова

13:05, 28.09.2022
В Челнах завершился капремонт улицы Шамиля Усманова
Фото: t.me/rimmachelny

В Челнах завершился капремонт улицы Шамиля Усманова. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

На обновленном участке дороги появились тротуар, велодорожка. После ремонта также появились 74 парковочных места.

В январе сообщалось, что в текущем году на ремонт дорог в Набережных Челнах потратят более 2 миллиардов рублей. На ремонт кольцевой развязки на проспекте Дружбы Народов направят 196 миллионов рублей, улицы Шамиля Усманова от проспекта Дружбы Народов до улицы Академика Королева — 100 миллионов рублей.

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Татьяна Леухина
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