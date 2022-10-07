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Работодатель может бронировать должность сотрудника для отсрочки от мобилизации без его согласия

03:29, 07.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Работодатель может бронировать должность сотрудника для отсрочки от мобилизации без его согласия
Фото: realnoevremya.ru

Работодатель может бронировать должность сотрудника для отсрочки от мобилизации без его согласия, сообщает портал «Объясняем.рф».

— Бронь должности производится для обеспечения бесперебойной деятельности предприятия. Согласия работника для бронирования должности не требуется, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Граждане, которым положена бронь, могут получить удостоверение об отсрочке от призыва. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются.

Правительство определило категории работников оборонной промышленности, которым полагается отсрочка по частичной мобилизации.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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