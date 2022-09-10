Исследование: отцы готовы выделить ребенку на внеклассные мероприятия меньше, чем матери

Фото: Максим Платонов (архив)

В России родители школьников готовы дать ребенку на внеклассное мероприятие в среднем 1,7 тысячи рублей. При этом отцы готовы выделить на эти цели меньше матерей — 1,5 тысячи и 1,8 тысячи соответственно, говорится в исследовании Superjob.

При этом чем меньше доход семьи, тем больше она готова предоставить ребенку на посещение театра, музея или выставки с классом. Так, например, родители, которые получают от 50 до 80 тысяч рублей в месяц заявили, что могут дать ребенку на внеклассное мероприятие 1,8 тысячи, в то время как родители, получающие больше 80 тысяч назвали сумму в 1,5 тысячи рублей.

Среди опрошенных родителей младшеклассников то, что их ребенок посещает внеклассные мероприятия сообщили 66% респондентов. Выше показатель оказался среди родителей учащихся 5—9 классов — 69%.

Фото: Максим Платонов

В опросе участвовали 1,5 тысячи человек— по 500 родителей школьников в группах 2—4, 5—9 и 10—11 классов. Исследование проводилось с 16 августа по 7 сентября 2022 года.

Напомним, согласно официальной статистике, в Татарстане за год стоимость «набора первоклассника», который состоит из одежды и обуви, школьных и канцелярских принадлежностей, для девочки выросла на 6,49%, до 21 756 рублей. Для мальчиков набор подорожал сильнее — на 8,69%, но все равно оказался дешевле, чем для девочки, — 18 691 рубль.

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Татьяна Демина