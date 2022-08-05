Челнинцы организовали мемориал возле дома, в котором на пожаре погибли два ребенка
Жители набережных Челнов организовали мемориал возле дома 43/14, в котором накануне на пожаре погибли два ребенка, об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.
Погибшим детям было 4 и 6 лет. Сегодня челнинцы несут к мемориалу цветы и игрушки. На место приехал мэр города Наиль Магдеев.
Трагедия произошла вчера вечером. По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, пожар случился на балконе многоквартирного дома.
Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту гибели детей в результате пожара в многоквартирном доме на улице Шамиля Усманова, 56. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 109 УК РФ). По предварительным данным, мать незадолго до пожара вышла в магазин за покупками. Вернувшись, она обнаружила возгорание.
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