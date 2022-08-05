Челнинцы организовали мемориал возле дома, в котором на пожаре погибли два ребенка

Жители набережных Челнов организовали мемориал возле дома 43/14, в котором накануне на пожаре погибли два ребенка, об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.



Погибшим детям было 4 и 6 лет. Сегодня челнинцы несут к мемориалу цветы и игрушки. На место приехал мэр города Наиль Магдеев.

Трагедия произошла вчера вечером. По данным ГУ МЧС РФ по Татарстану, пожар случился на балконе многоквартирного дома.

Фото: t.me/rimmachelny

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту гибели детей в результате пожара в многоквартирном доме на улице Шамиля Усманова, 56. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 3 109 УК РФ). По предварительным данным, мать незадолго до пожара вышла в магазин за покупками. Вернувшись, она обнаружила возгорание.



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Маргарита Головатенко