Татарстан вошел в число регионов России с максимальным объемом реализации молока

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан попал в число регионов России, которые достигли максимальных суточных объемов реализации молока — от 1,5 тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Также в этот список вошли: Удмуртия, Краснодарский край, Воронежская, Кировская, Новосибирская, Свердловская, Белгородская, Ленинградская и Московская области.

Всего за апрель этого года суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями России составил 52,72 тысячи тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 19,57 килограмма, что также на 1,07 килограмма больше, чем в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

25 февраля директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин рассказал, что из-за роста цен и перехода на недорогие корма надои коров снизились и в некоторых ситуациях восстановить их продуктивность возможно лишь через обновление всего стада. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

В прошлом году Минсельхоз республики сообщал, что среди регионов России Татарстан занял лидирующую позицию как по численности молочных коров, так и по объемам суточного производства молока. Наибольший прирост поголовья КРС отмечается в Мамадышском (+4 589 гол.), Атнинском (+3 412 гол.), Балтасинском (+1 988 гол.) районах. Объем суточного производства молока в республике — 3 734 тонны.



Максим Кокунин