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Силуанов заявил, что разгон инфляции в развитых странах произошел из-за их безответственности

18:19, 22.04.2022
Силуанов заявил, что разгон инфляции в развитых странах произошел из-за их безответственности
Фото: Максим Платонов (архив)

Разгон инфляции в большинстве развитых стран стал результатом безответственных действий властей западных стран в период пандемии. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета.

— Масштабы инфляционного давления беспрецедентны в контексте последних десятилетий, — приводит ТАСС его слова.

Наложенные на Россию санкции лишь усугубляют ситуацию. Динамика ускоренного энергоперехода подгоняет цены на энергоресурсы. Это обостряет проблемы бедности, продовольственной безопасности, доступности энергии, указал Силуанов.

Фото: pixnio.com

По мнению Силуанова, от ценовых диспропорций можно избавиться только путем снятия барьеров в международной торговле.

Вчера глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о грядущих сложных месяцах. Она выразила надежду на то, что российская спецоперация на Украине в ближайшее время закончится.

Татьяна Леухина
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