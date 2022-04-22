Силуанов заявил, что разгон инфляции в развитых странах произошел из-за их безответственности
Разгон инфляции в большинстве развитых стран стал результатом безответственных действий властей западных стран в период пандемии. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета.
— Масштабы инфляционного давления беспрецедентны в контексте последних десятилетий, — приводит ТАСС его слова.
Наложенные на Россию санкции лишь усугубляют ситуацию. Динамика ускоренного энергоперехода подгоняет цены на энергоресурсы. Это обостряет проблемы бедности, продовольственной безопасности, доступности энергии, указал Силуанов.
По мнению Силуанова, от ценовых диспропорций можно избавиться только путем снятия барьеров в международной торговле.
Вчера глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о грядущих сложных месяцах. Она выразила надежду на то, что российская спецоперация на Украине в ближайшее время закончится.
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