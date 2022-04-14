Матвиенко призвала привлечь малый и средний бизнес в России к производству гвоздей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала привлечь к производству гвоздей в России предприятия малого и среднего бизнеса.



— Для меня для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну (откуда идет импорт), догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Матвиенко считает, что можно было бы привлечь к производству гвоздей малый и средней бизнес, который «наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию».

Мебельный рынок как в целом в России, так и в Татарстане в частности, замер в ожидании. Как выяснило «Реальное время», запасов привычного сырья на складах даже у самых крупных фабрик осталось всего на 3—5 месяцев. Большинство мебельщиков предполагает, что их ждет почти полная переориентация на Китай и, конечно же, хотя бы частичное импортозамещение. С вопросами о ситуации с зарубежными поставщиками «Реальное время» обратилось к участникам этого рынка в Татарстане, имеющим свои производства.

Маргарита Головатенко