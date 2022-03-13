Глава МИД Турции попросил Лаврова поддержки по эвакуации сограждан из Мариуполя

Фото: wikipedia.org / Υπουργείο Εξωτερικών

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил поддержки по эвакуации турецких граждан из Мариуполя, сообщает «РИА Новости».



Он упомянул, что в ходе встречи с главами МИД РФ и Украины в Анталье Турция предлагала открыть гуманитарный коридор в Мариуполе:

— Я поднял вопрос о необходимости открытия гуманитарного коридора. Но к сожалению, стороны пока не могут прийти к взаимопониманию по этому вопросу.

Чавушоглу сегодня заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России:

— Позиция Турции предельно ясна: санкции против России не решат проблемы, — заявил глава МИД Турции.

Встреча министров иностранных дел России и Украины прошла 10 марта. Глава МИД Украины заявлял, что переговоры с Лавровым были сложными. Он отметил, что стороны пока не смогли достичь решения по прекращению огня.

Маргарита Головатенко