Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения

Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом заявили в абхазском МИД.

По данным ведомства, дипломатические отношения установлены посредством обмена нотами, передает ТАСС.

В конце февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также глава государства выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение.



В феврале Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Глава российского МИД Сергей Лавров направил коллегам соответствующие поздравления.

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Диана Жиленкова