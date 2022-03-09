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Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения

18:20, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Абхазия и ДНР установили дипломатические отношения
Фото: pixabay.com

Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом заявили в абхазском МИД.

По данным ведомства, дипломатические отношения установлены посредством обмена нотами, передает ТАСС.

В конце февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также глава государства выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение.

В феврале Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Глава российского МИД Сергей Лавров направил коллегам соответствующие поздравления.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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