Президент Абхазии подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР

Абхазия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующие указы подписал президент республики Аслан Бжания.

По его словам, Абхазия внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса. Также Бжания выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение, передает «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР в понедельник, 21 февраля. Затем РФ установила дипломатические отношения с народными республиками. А в четверг Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.



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Диана Жиленкова