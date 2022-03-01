Зеленский потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев»

Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев». Соответствующее заявление прозвучало в Европарламенте.

— Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, — приводит слова украинского президента «РИА Новости».

Сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что заявка о вступлении страны в Евросоюз по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявка Киева на вступление в ЕС не затрагивает тему стратегической безопасности.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.



Диана Жиленкова