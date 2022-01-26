СМИ: Британия обсуждает размещение военных в Восточной Европе

Великобритания рассматривает возможность размещения дополнительных сил в Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета Telegraph.

Великобритания может сосредоточиться на северо-восточном рубеже НАТО, а не на юго-восточном. Окончательного решения пока нет.

Фото: pxhere.com

Сегодня НАТО и США предоставили России письменный ответ по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие дни свяжется с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это произойдет после того, как Москва изучит все предложения. В НАТО заявили, что настроены на прогресс в диалоге с Россией. При этом альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление. Вчера премьер-министр Великобритании заявил о планах переговорить с президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины.



Татьяна Леухина