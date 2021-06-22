Евросоюз начал антимонопольное расследование в отношении Google

Европейский союз приступил к официальному антимонопольному расследованию в отношении американской корпорации Google. Там проверят, нарушила ли компания правила конкуренции, предоставляя приоритет рекламе своих сервисов в ущерб конкурентам, пишет «Интерфакс».

«Google присутствует практически на всех уровнях онлайн-рекламы, и мы обеспокоены тем, что эта компания затрудняет доступ для конкурентов», — заявила член Европейской комиссии, ответственная за политику конкуренции, Маргрете Вестагер, обратив внимание, что реклама является фундаментом монетизации онлайн-сервисов компании.

Этой весной ФАС России возбудила дело в отношении Google. В ведомстве считают, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

Татьяна Демина