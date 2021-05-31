Эксперт обозначила момент, когда цены в России перестанут расти

Инфляция может вернуться к нормальным темпам при условии развития конкуренции в производстве и торговле, а еще при оптимизации затрат в различных сферах, сообщила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, пандемия оказала сильное влияние на мировую экономику, что привело к нарушению налаженных и привычных алгоритмов работы. В связи с этим выросли цены на основные сырьевые товары (металлы, древесина, продукты нефтехимии и прочее). Касательно продовольствия, помимо указанных факторов, роль сыграли плохие погодные условия, вспышки заболеваний животных (таких как птичий и свиной грипп).

Долгова объяснила, что рост цен на товары российского экспорта на внутреннем рынке объясняется увеличением мировых цен на эти товары и поставок за рубеж.

На промышленном рынке летом темп роста цен не замедлится, а перед новым учебным годом можно ожидать повышения на одежду и обувь, гаджеты, компьютерную технику для студентов и школьников.

Тенденцию повышения динамики цен на продовольственном рынке, по ее словам, может изменить лишь новый урожай. Темпы продовольственной инфляции летом могут замедлится, а вот в осенние месяцы динамика цен будет зависеть от количества и качества собранного урожая, сообщает «Прайм».

Фото: pixabay.com

Напомним, в апреле в Татарстане годовая инфляция замедлилась. Годовой темп прироста цен превысил уровень по ПФО и России — 5,70% и 5,53% соответственно.

Маргарита Головатенко