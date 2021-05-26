Банк России не наблюдает системной проблемы с валютной ликвидностью

Банк России не наблюдает системной проблемы с валютной ликвидностью. Об этом сообщает ТАСС.

«Общий объем валютной ликвидности на 1 мая 2021 года составил $48,5 млрд, чего достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств», — считает регулятор.

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Также отмечается, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков. Кроме того, Банк России заявил, что за счет свопов или покупки валюты на рынке банки могут получать дополнительный объем валютной ликвидности.

Банковская система России по итогам апреля продемонстрировала дыру в валютном балансе. Соответствующие данные следуют из отчетности банковского сектора, которую опубликовал Центробанк.

Сегодня начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий заявил о рекордной дыре в валютном балансе. Это означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. Согласно опубликованной ЦБ отчетности, отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и к 1 мая достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов



Ранее эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов объяснил, в чем опасность покупки долларов. Не стоит покупать доллары в виде наличных — это объясняется большой разницей между ценой покупки и продажи в банке или же обменном пункте.



Алексей Нечаев