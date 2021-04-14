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Кравцун рассказал о предполагаемых сроках сноса РК «Ривьера»

11:28, 14.04.2021 1
Кравцун рассказал о предполагаемых сроках сноса РК «Ривьера»
Фото: Максим Платонов (архив)

Управляющий партнер ГК Kravt Invest Валерий Кравцун рассказал о предполагаемых сроках сноса в Казани развлекательного комплекса «Ривьера». По его словам, это должно произойти в начале лета.

«Сейчас мы находимся в стадии согласования проекта по сносу и демонтажу, как только мы получим все разрешительные документы, мы приступим к работам. Я думаю, что это начало лета, пока точно не могу сказать», — заявил Кравцун.

Он добавил, что арендаторы планируют освободить здание в начале лета.

По словам Кравцуна, РК «Ривьера» морально устарел, а использование многих помещений экономически нецелесообразно. «Это прекрасное место, в которое может гармонично вписаться другой ансамбль построек», — добавил он.

Фото: yandex.ru

Он также сообщил, что предлагается несколько вариантов по развитию территории, на которой сейчас расположена «Ривьера». По словам Кравцуна, принято решение провести международный архитектурный конкурс.

Подробнее о сносе РК «Ривьера» в Казани читайте в материале «Реального времени».

БизнесНедвижимость Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Это прекрасное место чтобы заработать миллионы на дорогом жилье построив очередной ЖК.
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