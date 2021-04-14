Тухватуллина: развитие территории сносимого РК «Ривьера» должно отразить идентичность Казани

Управляющий партнер ГК Kravt Invest Валерий Кравцун прокомментировал будущее территории, на которой расположен развлекательный комплекс «Ривьера»:

— Мы предлагали городу несколько вариантов по развитию данной территории. Было принято решение провести международный архитектурный конкурс. Мы считаем, что только такой подход позволит получить лучшую концепцию, которая будет отвечать всем стандартам.

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Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина поддержала инициативу: «Площадка очень важная, маленькими кусочками там работать не получится […] Ошибок на этой территории допускать нельзя».

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Она также добавила, что к основным требованиям, предъявляемым при проведении работ, относятся, во-первых, формирование узнаваемого и неповторимого силуэта: «не просто бабахнуть большое количество высоток».

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«Второе — увязать с парком Пена (архитектор Мишель Пена, который проектирует парк на берегу Казанки, — прим. ред.). Третье — обеспечение непрерывной набережной. Четвертое — каким-то образом отразить идентичность нашего города», — озвучила требования Тухватуллина.

Подробнее о сносе РК «Ривьера» читайте в материале «Реального времени».