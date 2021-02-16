Выручка КАМАЗа в 2020 году выросла до 186,8 млрд рублей

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В 2020 году выручка КАМАЗа — 186,8 млрд рублей, рост составил 15,4%, рассказал замгендиректора компании Андрей Максимов. О прибыли или убытке предприятия он говорить не стал.

Напомним, в 2019 году планировалось получить по итогам 2020-го прибыль в размере 288 млн рублей. За первую половину года прибыль по РСБУ составила 554 млн рублей, по МФСО она оценивалась в размере 32 млн рублей.

За 9 месяцев 2020-го КАМАЗ получил чистую прибыль по РСБУ в 2,18 млрд рублей.

Капитализация КАМАЗа по итогам минувшего года составила 618 млн рублей. Компания заняла 76-ю строчку в топ-100 российских организаций по капитализации.

