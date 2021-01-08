Власти США обязали Boeing выплатить из-за крушений нескольких самолетов $2,5 млрд

Власти США оштрафовали концерн Boeing. Компания должна выплатить около $2,5 млрд из-за нескольких крушений новых самолетов 737 MАХ.

Из этих денег наибольшая доля пойдет авиакомпаниям, использовавшим неисправные самолеты ($1,77 млрд), говорится в сообщении Минюста США. Еще 0,5 млрд долларов должны быть направлены в фонд помощи родственникам погибших в авиакатастрофах. Власти получат штраф в размере $243,6 млн.

«Boeing поставил получение прибыли выше прозрачности в отношении авиационных властей США, скрыв данные об эксплуатации 737 MAX», — заявила прокурор Эрин Кокс.

Напомним, в 2019 году выяснилось, что не меньше двух падений Boeing 737 MАХ связаны с неисправностями в самолетах. Эти модели были сняты с эксплуатации.