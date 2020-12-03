Суд подтвердил отказ «дочке» РЖД о взыскании 710 млн рублей с проектировщиков ВСМ Москва — Казань
Девятый арбитражный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего АО «Скоростные магистрали» («дочка» ОАО «РЖД») в иске о взыскании с разработчиков высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань 709,5 млн рублей, сообщает «Интерфакс».
Иск был подан 14 мая. Ответчиками к иску выступили ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметропроект», ООО «Китайская инженерная железнодорожная корпорация «Эр Юань» (China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd). ОАО «Российские железные дороги» привлечено в качестве третьего лица.
Ранее сообщалось, что «Дочка» РЖД подала в суд на проектировщиков ВСМ Москва — Казань.
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