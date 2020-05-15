«Дочка» РЖД подала в суд на проектировщиков ВСМ Москва — Казань

АО «Скоростные магистрали», являющееся «дочкой» ОАО «РЖД», подало в Арбитражный суд Москвы иск к разработчикам проектной документации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

Сумма исковых требований составляет 709,5 млн рублей. Заявление было подано 14 мая, суд его пока не зарегистрировал.

Ответчиками являются ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметропроект» и ООО «Китайская инженерная железнодорожная корпорация «Эр Юань» (China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd). Они являются участниками российско-китайского консорциума, выполнявшего работы по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации для строительства участка до Казани ВСМ Москва — Казань, передает «Интерфакс».

ОАО «Российские железные дороги» привлечено в качестве третьего лица.

Ранее сообщалось, что проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили на некоторое время.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объяснил, что пока не просчитана окупаемость проекта, он не может быть запущен.

